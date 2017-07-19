В США пояснили, почему Украина не может стать членом НАТО

Официальные Киев и Тбилиси не могут рассчитывать на членство в НАТО до тех пор, пока российские войска продолжают находиться на территории Украины и Грузии. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Голос Америки», такое заявление сделал член американского сената Том Коттон. В связи с этим он считает, что самая главная и первоочередная задача сейчас состоит в давлении на Москву. «Войска России должны уйти из Донбасса и севера Грузии, а Кремлю необходимо вернуть Украине Крым», - сказал Коттон.
Политик также отметил, что, учитывая нынешнюю ситуацию, американский Госсекретарь Рекс Тиллерсон пообещал сохранить режим антироссийских санкций до того времени, пока подконтрольные Кремлю боевики не уйдут из украинской земли. К тому же, добавил Том Коттон, причиной постоянного давления на Россию должна быть не только ее агрессия в Украине, но и планы Москвы дестабилизировать обстановку в странах Запада.
«Российская Федерация в течение многих десятков лет делала все для разделения и дестабилизации Запада. И наш ответ на подобные провокации должен быть решительным», - сделал вывод сенатор.