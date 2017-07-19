валюта
СпецтемаДонік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх

Україна на четверть збільшила експорт зброї

Україна на четверть збільшила експорт зброї
Держконцерн «Укроборонпром» в 2016 році збільшив виробничі потужності, забезпечивши 100% виконання державного оборонного замовлення і збільшив експорт. Як інформує replyua.net, про це повідомили в прес-службі Укроборонпрому.

«За минулий рік ми збільшили експорт на 25% - з $ 570 млн. до 770. При цьому ми повністю виконуємо внутрішні замовлення і забезпечуємо вітчизняні силові структури необхідним», - сказав заступник гендиректора з розвитку Концерну Артур Херувімов.
Він додав, що такий результат був досягнутий завдяки системній роботі на міжнародних ринках і співпраці з міжнародними партнерами.

За словами заступника міністра оборони України генерал-майора Олега Шевчука, Генеральний штаб збройних сил України визначив потреби українських військ, згідно з якими в цьому році військовим планується поставити більше десяти тисяч одиниць озброєння і військової техніки. Шевчук також заявив, що в оборонному відомстві планують закупити у державного концерну «Укроборонпром» та інших підприємств новітні і модернізовані зразки озброєння і техніки. Нагадаємо, 4 липня на полігоні в Хмельницькій області пройшли приймально-здавальні випробування партії самохідних артилерійських установок 2С3 «Акація» і 2С1 «Гвоздика» перед передачею в ЗСУ.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Шесть крупнейших банков России, с активами почти в 50 триллионов рублей преподнесли Путину неприятный «сюрприз», – эксперт

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
18 июл 2017
22048

Шесть крупнейших банков России, с активами почти в 50 триллионов рублей преподнесли Путину неприятный «сюрприз», – эксперт

Санкции и падение цен на ресурсы привели к существенному снижению денежного оборота в России. То, чего когда-то хватало на всех, теперь не хватает и за ресурсы началась ожесточенная борьба в верхах.

18 июл 2017
10298

Скандал у Одесі: водій маршрутки намагався вигнати дівчину через «телячу мову»

В Одесі водій маршрутки спробував вигнати з салону дівчину, яка розмовляла українською мовою. Як передає replyua.net, постраждала написала скаргу до міського департаменту транспорту та має намір

Последние новости

Американські військові готові надати Україні летальну зброю

У Кременчуці «народний лікар ЛНР» може тримати високу посаду

Україна опинилася на рівні Південного Судану, Сомалі та Нігерії у рейтингу МОЗ

Почалася активна фаза багатонаціональних навчань Sea Breeze

Через серйозне загострення в зоні АТО загинули двоє українських військових

За три роки в Україні буде створено сержантський корпус рівня країн НАТО

У МЗС Німеччини хочуть скасувати санкції проти Росії

Повторение судьбы Гиви: эксперт сообщил, когда Путин уберет Плотницкого и Захарченко

В США пояснили, почему Украина не может стать членом НАТО

Известный сенатор раскрыл коварный план Путина по Украине

Аксьонов отримав посаду «прем’єр-міністра» Криму завдяки Януковичу

Україна на четверть збільшила експорт зброї

У РФ винесли перший вирок адміністратору «груп смерті»

Понад 60 британських політиків і вчених просять призупинити Brexit

В России спрогнозировали Януковичу должность «главы» Малороссии

К дате полгода со дня инаугурации президента США Трамп и его команда потерпели болезненное внутриполитическое поражение

Российский блогер: теперь мы точно скажем Навальному до свидания

Опасения подтвердились: в Гамбурге Трамп провел с Путиным еще одну секретную встречу без дипломатов и переводчика

Казанський: в ОРДЛО знову танцювали на кістках загиблих в МН-17 людей

Чорногорію та Хорватію охопили лісові пожежі

 Новости за день