Україна на четверть збільшила експорт зброї

Держконцерн «Укроборонпром» в 2016 році збільшив виробничі потужності, забезпечивши 100% виконання державного оборонного замовлення і збільшив експорт. Як інформує replyua.net, про це повідомили в прес-службі Укроборонпрому.
«За минулий рік ми збільшили експорт на 25% - з $ 570 млн. до 770. При цьому ми повністю виконуємо внутрішні замовлення і забезпечуємо вітчизняні силові структури необхідним», - сказав заступник гендиректора з розвитку Концерну Артур Херувімов.
Він додав, що такий результат був досягнутий завдяки системній роботі на міжнародних ринках і співпраці з міжнародними партнерами.
За словами заступника міністра оборони України генерал-майора Олега Шевчука, Генеральний штаб збройних сил України визначив потреби українських військ, згідно з якими в цьому році військовим планується поставити більше десяти тисяч одиниць озброєння і військової техніки. Шевчук також заявив, що в оборонному відомстві планують закупити у державного концерну «Укроборонпром» та інших підприємств новітні і модернізовані зразки озброєння і техніки. Нагадаємо, 4 липня на полігоні в Хмельницькій області пройшли приймально-здавальні випробування партії самохідних артилерійських установок 2С3 «Акація» і 2С1 «Гвоздика» перед передачею в ЗСУ.