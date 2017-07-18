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Суд обрав запобіжний захід Розенблату

Суд обрав запобіжний захід Розенблату
Сьогодні, 18 липня, у Солом'янському районному суді Києва було обрано запобіжний захід для парламентаря Борислава Розенблата, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Розенблату обрали запобіжний захід у виглядів застави розміром 7 мільйонів гривень, а також встановлено заборону без дозволу правоохоронних органів виїжджати з Києва або Житомира. Загалом засідання тривало близько 9 годин і суддя частково задовольнила клопотання прокурорів САП в питанні обрання запобіжного заходу. Щоправда спочатку сторона обвинувачення вимагала заставу розміром 10 мільйонів гривень, але суддя зменшила цю суму з 10 до 7 мільйонів гривень. Відтепер ці кошти має внести протягом 5 наступних днів або сам нардеп, або будь-яка інша особа. Крім того, Розенблат зобов'язаний носити електронний браслет, який дасть змогу слідчим контролювати, де знаходиться політик. Також передбачено, що нардеп має здати правоохоронцям документи, які дозволяють покидати межі України. Діятиме обраний запобіжний захід до 12 вересня і оскарженню це рішення суду не підлягає.

Представники САП заявили, що попри зменшення суми застави, вони задоволені рішенням суду. Сам Розенблат зазначив, що буде виконувати всі судові ухвали, однак гроші на заставу у нього відсутні.
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