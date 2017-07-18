Суд прийняв рішення щодо Розенблата

Суд в Києві призначив народному депутату Бориславу Розенблату заставу в розмірі 7 мільйонів гривень і електронний браслет, інформує replyua.net. «Клопотання задоволено частково. Застосувати до Розенблата заставу в розмірі 7 мільйонів гривень», - сказав суддя. Згідно з рішенням суду, у депутата є 5 днів, щоб внести суму застави.
Крім того, суддя постановив здати паспорти і не спілкуватися з фігурантами справи, в тому числі з нардепом Поляковим. Сам Розенблат заявив, що виконає рішення суду. «Все, що написано в ухвалі, я виконаю», - сказав політик журналістам.
Борислав Розенблат підозрюються в отриманні хабара на суму 285 тис. доларів. Близько року тому в рамках розслідування про нелегальному видобутку бурштину на нардепа вийшла агент НАБУ. Вона назвалася представником компанії «Фуджейра» з ОАЕ, яка нібито мала намір добувати і експортувати бурштин з Житомирської області. Депутат повинен був допомогти агенту отримати ліцензію на користування надрами та внести законодавчі поправки до Митного і Податкового кодексу спеціально під «Фуджейру», в тому числі щоб компанія платила меншу ренту за видобуток бурштину.