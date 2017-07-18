валюта
СпецтемаДонік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх

Суд прийняв рішення щодо Розенблата

Суд прийняв рішення щодо Розенблата
Суд в Києві призначив народному депутату Бориславу Розенблату заставу в розмірі 7 мільйонів гривень і електронний браслет, інформує replyua.net. «Клопотання задоволено частково. Застосувати до Розенблата заставу в розмірі 7 мільйонів гривень», - сказав суддя. Згідно з рішенням суду, у депутата є 5 днів, щоб внести суму застави.

Крім того, суддя постановив здати паспорти і не спілкуватися з фігурантами справи, в тому числі з нардепом Поляковим. Сам Розенблат заявив, що виконає рішення суду. «Все, що написано в ухвалі, я виконаю», - сказав політик журналістам.

Борислав Розенблат підозрюються в отриманні хабара на суму 285 тис. доларів. Близько року тому в рамках розслідування про нелегальному видобутку бурштину на нардепа вийшла агент НАБУ. Вона назвалася представником компанії «Фуджейра» з ОАЕ, яка нібито мала намір добувати і експортувати бурштин з Житомирської області. Депутат повинен був допомогти агенту отримати ліцензію на користування надрами та внести законодавчі поправки до Митного і Податкового кодексу спеціально під «Фуджейру», в тому числі щоб компанія платила меншу ренту за видобуток бурштину.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
18 июл 2017
7676

Блогер: не исключаю, что Азаров станет украинским губернатором и сенатором нового двухпалатного парламента федеративной Украины

Украинский блогер Станислав Речинский на своей странице в Facebook пишет о том, что рано или поздно украинцам нужно принимать реалии сегодняшнего дня и прекращать жить в самообмане. Политика Трампа

18 июл 2017
6332

Геращенко: любители мусорить теперь будут платить драконовские штрафы

Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной Рады, на своей странице в Фейсбуке сообщила о том, что парламентарии зарегистрировали законопроект, предусматривающий самые жесткие наказания за

Последние новости

Блогер: не варто недооцінювати проект «Малоросія»

Переможець «Слов’янського базару»: Я люблю Україну, проте…

У ДМС розповіли про шахрайську схему для отримання біометрики

У Вірменії засмутили Кремль відмовою від офіційного статусу російської мови

Цимбалюк: це можливо завдяки українським солдатам

Суд Гааги оштрафував Росію на мільйони євро

Вашингтон нагадав Москві про відповідальність Росії за катастрофу МН17

Експерт: чекаємо, коли проект «Малоросія» почне рекламувати Тимошенко

Суд прийняв рішення щодо Розенблата

Москва звернулася з різкою вимогою до Вашингтону

Блогер вказав на єдину раціональну причину створювати «Малоросію»

Геращенко різко відповіла на розмови про «Малоросію»

Суд виніс рішення у справі пранкера Седюка

Кремль відхрестився від ідеї Захарченка про «державу Малоросію»

«Це дебілоросія та написаний в Кремлі сценарій» - Турчинов різко прокоментував заяву Захарченка

Ватажки «ЛНР» заперечили участь у створенні «держави Малоросії»

Шесть крупнейших банков России, с активами почти в 50 триллионов рублей преподнесли Путину неприятный «сюрприз», – эксперт

Политолог: Российская Федерация хочет стать Малороссией

Жириновский опять пригрозил превратить Запад в ядерный пепел

Крим оприлюднив ще одне звинувачення на адресу України

 Новости за день