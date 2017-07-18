У ДМС розповіли про шахрайську схему для отримання біометрики

Фахівці Державної міграційнрї служби повідомили, що на тлі великого ажіотажу щодо отримання біометричних паспортів для безвізових поїздок Європейським Союзом, в Україні набирає обертів нова шахрайська схема, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відомо, що зловмисники заявляють клієнтам, що вони виступають у ролі так званих посередників між охочими отримати біометричний паспорт та компонентами відомствами. Зокрема, посередники пропонують оформити документ за 1, 3 чи 5 днів без черг. Як зауважили у ДМС, скоріше всього в таких пропозиціях йде мова про звичайнісеньке шахрайство. Співробітники міграційної служби наголосили, що на території України можна оформити біометричний паспорт лише в таких відомствах як підрозділ міграційної служби, центр надання адміністративних послуг або у сервісному центрі «Паспортний сервіс» державного підприємства «Документ». В іншому разі громадяни можуть стати жертвами шахраїв, які намагаються скористатися великим попитом населення на тлі періоду відпусток та введення безвізу з країнами Євросоюзу.
Варто зауважити, що з початку року в Україні виготовили 1,8 млн біометричних паспортів, при цьому щодня виготовляється по 20 тисяч відповідних документів.