валюта
СпецтемаДонік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх

У ДМС розповіли про шахрайську схему для отримання біометрики

У ДМС розповіли про шахрайську схему для отримання біометрики
Фахівці Державної міграційнрї служби повідомили, що на тлі великого ажіотажу щодо отримання біометричних паспортів для безвізових поїздок Європейським Союзом, в Україні набирає обертів нова шахрайська схема, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Відомо, що зловмисники заявляють клієнтам, що вони виступають у ролі так званих посередників між охочими отримати біометричний паспорт та компонентами відомствами. Зокрема, посередники пропонують оформити документ за 1, 3 чи 5 днів без черг. Як зауважили у ДМС, скоріше всього в таких пропозиціях йде мова про звичайнісеньке шахрайство. Співробітники міграційної служби наголосили, що на території України можна оформити біометричний паспорт лише в таких відомствах як підрозділ міграційної служби, центр надання адміністративних послуг або у сервісному центрі «Паспортний сервіс» державного підприємства «Документ». В іншому разі громадяни можуть стати жертвами шахраїв, які намагаються скористатися великим попитом населення на тлі періоду відпусток та введення безвізу з країнами Євросоюзу.

Варто зауважити, що з початку року в Україні виготовили 1,8 млн біометричних паспортів, при цьому щодня виготовляється по 20 тисяч відповідних документів.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
18 июл 2017
7676

Блогер: не исключаю, что Азаров станет украинским губернатором и сенатором нового двухпалатного парламента федеративной Украины

Украинский блогер Станислав Речинский на своей странице в Facebook пишет о том, что рано или поздно украинцам нужно принимать реалии сегодняшнего дня и прекращать жить в самообмане. Политика Трампа

18 июл 2017
6332

Геращенко: любители мусорить теперь будут платить драконовские штрафы

Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной Рады, на своей странице в Фейсбуке сообщила о том, что парламентарии зарегистрировали законопроект, предусматривающий самые жесткие наказания за

Последние новости

Блогер: не варто недооцінювати проект «Малоросія»

Переможець «Слов’янського базару»: Я люблю Україну, проте…

У ДМС розповіли про шахрайську схему для отримання біометрики

У Вірменії засмутили Кремль відмовою від офіційного статусу російської мови

Цимбалюк: це можливо завдяки українським солдатам

Суд Гааги оштрафував Росію на мільйони євро

Вашингтон нагадав Москві про відповідальність Росії за катастрофу МН17

Експерт: чекаємо, коли проект «Малоросія» почне рекламувати Тимошенко

Суд прийняв рішення щодо Розенблата

Москва звернулася з різкою вимогою до Вашингтону

Блогер вказав на єдину раціональну причину створювати «Малоросію»

Геращенко різко відповіла на розмови про «Малоросію»

Суд виніс рішення у справі пранкера Седюка

Кремль відхрестився від ідеї Захарченка про «державу Малоросію»

«Це дебілоросія та написаний в Кремлі сценарій» - Турчинов різко прокоментував заяву Захарченка

Ватажки «ЛНР» заперечили участь у створенні «держави Малоросії»

Шесть крупнейших банков России, с активами почти в 50 триллионов рублей преподнесли Путину неприятный «сюрприз», – эксперт

Политолог: Российская Федерация хочет стать Малороссией

Жириновский опять пригрозил превратить Запад в ядерный пепел

Крим оприлюднив ще одне звинувачення на адресу України

 Новости за день