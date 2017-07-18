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У СБУ викрили керівника «сепаратистського проекту» в соцмережі

У СБУ викрили керівника «сепаратистського проекту» в соцмережі
Співробітники Служби безпеки України затримали на території Хмельницької області чоловіка, який був адміністратором сепаратистської спільноти в соціальній мережі, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Як зазначили у прес-службі СБУ, чоловік є мешканцем Хмельниччини і був неодноразово засуджений, а також мав плани щодо приєднання до сепаратистів на Донбасі. Однак для того, щоб привернути до себе увагу сепаратистів, чоловік створив та вів у соціальній мережі «Вконтакте» спільноту «Хмельницька народна республіка». Представники Служби безпеки України зазначили, що функціонування спільноти в російській соцмережі зупинили.

Варто нагадати, що цей випадок не є унікальним. Зокрема, раніше у СБУ повідомляли, що співробітники української спецслужби виявили низку організацій, які напряму співпрацюють з громадянами Росії та мали наміри активно поширювати серед українців ідею федералізації. Розповсюдження таких організацій виявили на території Одеської, Дніпропетровської, Харківської та Запорізької областей.
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