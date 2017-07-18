Арештованого українця Марківа допитали в Італії

Український військовий Віталій Марків, затриманий раніше в Італії, і досі перебуває в місцевій в’язниці, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Стало відомо, що в понеділок,17 липня, українця викликали на перший допит. Раніше Марків користувався правом мовчання через зміну його захисника. Наразі інтереси українського військовослужбовця в італійському суді обстоюватиме відомий в регіоні правник Раффаеле делла Валле. Як повідомив адвокат Марківа журналістам, питання щодо зміни запобіжного заходу нині не порушувалося. Правоохоронці допитували українця 6 годин. Захисник Марківа передав італійським слідчим отримані з України документи, які пояснюють та підтверджують невинуватість військового. Крім того, адвокат додав, що з тієї точки, де знаходився Марків в момент загибелі журналіста, він не міг бачити підніжжя гори, де італієць Рокеллі загинув. Водночас представники сторони обвинувачення заявляють, що «Марків віддавав накази про обстріл і знав, що йдеться про журналістів і тому саме в них і цілилися».
Нагадаємо, правоохоронці Італії Віталія Марківа звинувачують у вбивстві італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі та його перекладача під Слов’янськом в 2014 році.