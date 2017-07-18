валюта
СпецтемаДонік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх

Суд виніс рішення у справі пранкера Седюка

Суд виніс рішення у справі пранкера Седюка
Дніпровський районний суд Києва виніс рішення у справі пранкера Віталія Седюка, який під час виступу Джамали на Євробаченні-2017, вибіг на сцену на оголив сідниці, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.

Суд вирішив покарати хулігана гривнею попри те, що сторона звинувачення вимагала, аби Седюка відправили на громадські роботи. Однак чоловік рішенням суду зобов’язаний заплатити штраф в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 8,5 тис. гривень. Седюк після озвучення судового рішення поспілкувався з журналістами і заявив, що він згодний на таку міру покарання. Під час засідання він захищав себе і відмовився від допомоги адвокатів, аргументуючи це тим, що злочинцем себе не вважає, а тому й адвокати йому не потрібні.

Крім того, під час судового засідання Віталій Седюк привселюдно звернувся до Джамали і попросив у співачки вибачення. Він зазначив, що йшов на такий крок свідомо і не шкодує за зроблене, однак при цьому він вибачається перед тими, кого його вчинок міг образити. Особисті вибачення Седюк приніс Джамалі за те, що зіпсував їй момент презентації нової пісні хоча співачка раніше і заявляла, що не ображається на пранкера, однак має питання до охорони та організаторів.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
18 июл 2017
7676

Блогер: не исключаю, что Азаров станет украинским губернатором и сенатором нового двухпалатного парламента федеративной Украины

Украинский блогер Станислав Речинский на своей странице в Facebook пишет о том, что рано или поздно украинцам нужно принимать реалии сегодняшнего дня и прекращать жить в самообмане. Политика Трампа

18 июл 2017
6332

Геращенко: любители мусорить теперь будут платить драконовские штрафы

Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной Рады, на своей странице в Фейсбуке сообщила о том, что парламентарии зарегистрировали законопроект, предусматривающий самые жесткие наказания за

Последние новости

Блогер: не варто недооцінювати проект «Малоросія»

Переможець «Слов’янського базару»: Я люблю Україну, проте…

У ДМС розповіли про шахрайську схему для отримання біометрики

У Вірменії засмутили Кремль відмовою від офіційного статусу російської мови

Цимбалюк: це можливо завдяки українським солдатам

Суд Гааги оштрафував Росію на мільйони євро

Вашингтон нагадав Москві про відповідальність Росії за катастрофу МН17

Експерт: чекаємо, коли проект «Малоросія» почне рекламувати Тимошенко

Суд прийняв рішення щодо Розенблата

Москва звернулася з різкою вимогою до Вашингтону

Блогер вказав на єдину раціональну причину створювати «Малоросію»

Геращенко різко відповіла на розмови про «Малоросію»

Суд виніс рішення у справі пранкера Седюка

Кремль відхрестився від ідеї Захарченка про «державу Малоросію»

«Це дебілоросія та написаний в Кремлі сценарій» - Турчинов різко прокоментував заяву Захарченка

Ватажки «ЛНР» заперечили участь у створенні «держави Малоросії»

Шесть крупнейших банков России, с активами почти в 50 триллионов рублей преподнесли Путину неприятный «сюрприз», – эксперт

Политолог: Российская Федерация хочет стать Малороссией

Жириновский опять пригрозил превратить Запад в ядерный пепел

Крим оприлюднив ще одне звинувачення на адресу України

 Новости за день