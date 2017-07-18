Суд виніс рішення у справі пранкера Седюка

Дніпровський районний суд Києва виніс рішення у справі пранкера Віталія Седюка, який під час виступу Джамали на Євробаченні-2017, вибіг на сцену на оголив сідниці, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.
Суд вирішив покарати хулігана гривнею попри те, що сторона звинувачення вимагала, аби Седюка відправили на громадські роботи. Однак чоловік рішенням суду зобов’язаний заплатити штраф в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 8,5 тис. гривень. Седюк після озвучення судового рішення поспілкувався з журналістами і заявив, що він згодний на таку міру покарання. Під час засідання він захищав себе і відмовився від допомоги адвокатів, аргументуючи це тим, що злочинцем себе не вважає, а тому й адвокати йому не потрібні.
Крім того, під час судового засідання Віталій Седюк привселюдно звернувся до Джамали і попросив у співачки вибачення. Він зазначив, що йшов на такий крок свідомо і не шкодує за зроблене, однак при цьому він вибачається перед тими, кого його вчинок міг образити. Особисті вибачення Седюк приніс Джамалі за те, що зіпсував їй момент презентації нової пісні хоча співачка раніше і заявляла, що не ображається на пранкера, однак має питання до охорони та організаторів.