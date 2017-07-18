Кремль відхрестився від ідеї Захарченка про «державу Малоросію»

У адміністрації президента Російської Федерації Володимира Путіна відхрестилися від ідеї створення «держави Малоросії», яку сьогодні озвучив ватажок так званої «Донецької народної республіки» Олександр Захарченко», інформує replyua.net з посиланням на канал 24.
Близькі до президентської адміністрації джерела російського видання «РБК» зазначили, що в Кремлі називають проект «держава Малоросія» самостійною вигадкою терориста Захарченка та його оточення і нібито для Москви вона також була несподіванкою. Співрозмовник російського журналіста зазначив, що представник Путіна Владислав Сурков, який опікується питаннями українського напряму, начебто теж не знав про таку ініціативу ватажка так званої «ДНР».
Варто нагадати, раніше представники так званої «Луганської народної республіки» також відхрестилися від причетності до проекту «Малоросія», заявивши, що вони ніяким чином не узгоджували це питання з бойовиками «ДНР». Зауважимо, що озвучений Захарченко план передбачає створення «єдиної федеративної держави з урахуванням 19 регіонів України без Криму».