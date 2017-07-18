Потреби в надзвичайному стані в енергетиці по всій країні вже немає – Укренерго

Підстави для продовження дії надзвичайного стану в енергетичній сфері відсутні. Про це повідомив очільник Укренерго Всеволод Ковальчук, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Керівник компанії зауважив, що нині термін дії надзвичайних заходів добіг кінця і законодавчі підстави для їх продовження відсутні. Ковальчук відмітив, що в минулому місця втратив чинність закон, згідно з яким відповідні надзвичайні заходи і могли запроваджуватись. Водночас глава Укренерго уточнив, що ті електростанції, які нині затребувані, мають вдосталь на своїх складах вугілля типу «а» - антрациту. Однак Ковальчук припустив, що необхідність поновити дію надзвичайного стану в енергетичній сфері може виникнути в жовтні поточного року на початку опалювального сезону.
Варто нагадати, з лютого по липень 2017 року на всій території України діяв надзвичайний стан в енергетичній сфері. Його було затверджено рішенням Кабінету міністрів у відповідь на повне припинення постачання антрациту з окупованих територій Донбасу.