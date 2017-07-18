«Це дебілоросія та написаний в Кремлі сценарій» - Турчинов різко прокоментував заяву Захарченка

Олександр Турчинов, який обіймає посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони, різко розкритикував заяву ватажка так званої «Донецької народної республіки» про створення «держави Малоросії», інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Як заявив Турчинов, подібні виступи «кремлівських клоунів-маріонеток, які заявляють, що вони є керівниками окупованого Російською Федерацією Донбасу, є черговим доказом, що Москва та президент Володимир Путін мають агресивні плани та маніакальне небажання вирішувати питання в Донецькій та Луганській областях мирним шляхом. Секретар РНБО наголосив, що озвучена заява про «створення Малоросії», є «збоченою маячнею яку написали в Кремлі та озвучили ряджені клоуни такі як Захарченко». За словами Турчинова, це також свідчить про те, що «Кремль та московські стратеги націлені на відновлення просування військової агресії на захід».
Крім того, посадовець додав, що подібні неадекватні та провокативні плани слугують додатковим аргументом на користь того, щоб затвердити закон про реінтеграцію Донбасу та подальшого прискорення звільнення регіону від російських військ та підконтрольних Москві сепаратистів.