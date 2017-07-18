Турчинов назвав «Малоросію» спотвореним маренням ряджених блазнів

Черговий план офіційної Москви зі створення «Малоросії» приречений на провал, як це сталося з «Новоросією». Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, інформує replyua.net. За його словами, заяви кремлівських клоунів-маріонеток, які називають себе вождями окупованого Росією Донбасу, про створення Малоросії, є черговим доказом агресивних планів Путіна і його маніакального небажання вирішувати питання на сході України мирним шляхом.
«Це спотворене марення, яке було написане в Кремлі і озвучене рядженими блазнями на кшталт Захарченко, свідчить про бажання московських «стратегів» знову відновити просування військової агресії на захід, втягуючи в криваві жорна нові регіони України», - зазначив Секретар РНБО України.
За його словами, ці неадекватні і провокаційні плани - ще один аргумент на користь прийняття Закону України «Про особливості державної політики щодо відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей» і необхідності прискорити звільнення сходу країни від російських окупантів і підконтрольного їм кримінально – сепаратистського бруду.