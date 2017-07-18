Рибні консерви здатні стати причиною епідемії ботулізму в Україні

Кілька нових випадків захворювання на ботулізм були зафіксовані серед українців. Один з випадків захворювання стався внаслідок вживання рибної консерви промислового виробництва. Про це написала на своїй сторінці в Facebook провідний інфекціоніст України професор Ольга Голубовська, передає replyua.net.
«У нас кілька нових випадків ботулізму, один з яких обумовлений вживанням рибної консерви промислового виробництва. Через це я повинна переглянути свої рекомендації щодо профілактики ботулізму. Окрім того, що було написано раніше, варто додати або обмеження вживання консервованої продукції, купленої в магазинах і виробленої в промислових умовах, або ж таку продукцію необхідно піддати термічній обробці», - йдеться в повідомленні. Голубовська зазначила, що сироватки проти ботулізму в регіонах України немає.
Раніше інфекціоністи радили зменшити або уникати вживання в'яленої, копченої або слабо просоленої риби, ковбаси, шинки, м'ясних, рибних, овочевих і грибних консервів. Нагадаємо, в цьому році в Україні вже зареєстровано 49 випадків захворювання на ботулізм, з яких 33 пов'язані з вживанням рибної продукції.