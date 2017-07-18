Ківу офіційно зареєстрували главою Соціалістичної партії

Міністерство юстиції України офіційно зареєструвало Іллю Ківу головою Соціалістичної партії України, про що інформує replyua.net. На сайті Єдиного реєстру громадських формувань Міністерства юстиції України зазначено, що Ілля Ківа - глава Соціалістичної партії України. При цьому зазначено, що лідер партії і глава Політради - Петро Устенко.
Як відомо, Соціалістична партія України - одна з найстаріших політсил. Заснована в 1991 році Олександром Морозом, партія була представлена у Верховній Раді з 1991-го по 2007 рік. Причиною занепаду політсили стала коаліція з Партією регіонів в 2006 році. У 2012 році Мороз покинув пост лідера СПУ.
Нагадаємо, що Ілля Ківва залишив посаду радника глави Міністерства внутрішніх справ, бажаючи повністю присвятити себе політиці. «Приходить момент, коли пташенята вивалюються з гнізда. Мені 40 років, у мене є свої амбіції. Я завжди підставлю Арсену Борисовичу плече, і він завжди зможе повернутися до мене спиною - я не зраджую. Але головне - ми маємо спільну мету, процвітаюча і міцна Україна», - зазначив він. На питання, чи розраховує Ківа на дострокові парламентські вибори, політик відповів: «Вони в будь-якому випадку будуть. Восени 2018 року. Вже цієї осені - старт кампанії».