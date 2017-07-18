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Київ не отримає допомогу від ЄС, якщо не виконає умови Брюсселя

Київ не отримає допомогу від ЄС, якщо не виконає умови Брюсселя
Україна не отримає фінансову допомогу від Європейського Союзу, якщо до кінця жовтня поточного року Київ не виконає низку спеціальних умов від Брюсселя, інформує replyua.net з посиланням на Європейську правду.

Мова, зокрема, йде про фінансову допомогу в розмірі 600 мільйонів євро, які Євросоюз обіцяв надати Україні після отримання четвертого траншу від Міжнародного валютного фонду. Про це заявила Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка є віце-прем’єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Передбачається, що це мав би бути останній транш макрофінансової допомоги ЄС. Наразі, за словами представниці уряду, Україна має вийти до початку листопада хоча б на фінальні стадії в низці питань. Зазначена програма добігає кінця в січні наступного року і в разі, якщо Київ не встигне виконати всі зобов’язання, необхідно буде починати новий етап переговорів.

Євросоюз вимагає від України, аби в державі були створенні умови, за яких унеможливилися б порушення зобов’язань Києва щодо зони вільного торгівлі з ЄС, а також було організовано роботу автоматизованої системи попередньої перевірки НАЗК е-декларацій, використовуючи при цьому доступ до всіх реєстрів з ДФС включно. Крім того, необхідно вирішити питання соціальних виплат для внутрішніх переселенців.
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