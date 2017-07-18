Порошенко не має наміру обговорювати питання екстрадиції Саакашвілі до Грузії

Президент України Петро Порошенко заявив, що влада Грузії не вимагала екстрадиції екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, передає replyua.net. «У нас є ефективна комунікація з грузинським урядом, але ми не отримували вимог про екстрадицію Михайла Саакашвілі, тому це питання ми не розглядаємо», - сказав Порошенко.
Відповідаючи на питання, чи можливо обговорення цього питання в ході його зустрічей в Тбілісі, Порошенко заявив, що без вимоги грузинської сторони йому нічого сказати з цього приводу. Як відомо, в Грузії проти екс-президента Саакашвілі порушено кілька кримінальних справ за звинуваченням в розтраті державних коштів і перевищенні службових повноважень. Згідно з рішенням суду, в разі появи Саакашвілі в Грузії він повинен бути арештований.
22 червня під час прес-конференції в Брюсселі Порошенко заявив, що Україна не буде вести розслідування щодо колишнього голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі. При цьому він додав, що кожен може побачити «результати діяльності» Саакашвілі на посаді керівника Одеської області. Як повідомлялося раніше, колишній президент Грузії і екс-глава Одеської ОДА вважає, що найближчим часом його можуть позбавити українського громадянства.