В Ryanair попередили про важливий нюанс у разі повернення в Україну

Якщо ірландський авіаперевізник-лоукостер Ryanair все-таки зайде на український ринок, він може поміняти напрямки, за якими будуть літати рейси. Як інформує replyua.net, про це передає «Четверта влада» з посиланням на представника компанії зі зв'язків із засобами масової інформації Ронана О'Кефі.
«Ми лише переглянемо польоти в / з України в разі, якщо Бориспіль повернеться до виконання даних ним же гарантій. Напрями, за якими будуть відбуватися рейси, можуть бути переведені на інші країни », - повідомив він.
Як відомо, минулого понеділка, 10 липня, в компанії Ryanair повідомили про скасування польотів в Україну через дії аеропорту «Бориспіль«. У заяві компанії йдеться, що аеропорт «Бориспіль» не виконав свої зобов'язання. При цьому зазначалося, що аеропорт «Бориспіль» став на бік авіакомпаній з високими тарифами, включаючи «МАУ», і позбавив українських пасажирів доступу до дешевих авіаквитків. «Нам шкода, але київський аеропорт продемонстрував, що Україна ще не є достатньо зрілим або надійним місцем для інвестицій. Невиконання зобов'язань призведе до втрати більше 500 000 клієнтів і 400 робочих місць в аеропорту тільки в перший рік, що забезпечило б значне зростання економіки України. Ми також жалкуємо про те, що львівський аеропорт став жертвою рішення київського аеропорту», - підкреслив головний комерційний директор Ryanair Девід О'Брайен.