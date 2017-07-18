Гройсман: 100 лет назад Украине не удалось удержать независимость только по одной причине

Владимир Гройсман, премьер-министр страны, считает, что ровно сто лет назад Украина не смогла удержать свою независимость по причине того, что шла серьезная борьба за власть.
Как информирует replyua.net, об этом украинский премьер написал на своей странице в Твиттере. «100 лет назад было образовано первое украинское Правительство. Тогда удержать независимость не удалось. Кое-где боролись не за Украину, а за власть», подчеркнул Гройсман. Нужно отметить, что этот пост премьер разместил сегодня неслучайно – в этот день Кабинет министров Украины отмечает ровно столетие со дня основания самого первого украинского правительства, в 1917 году.
Напомним, что ранее Владимир Гройсман сделал жесткое заявление о том, что реформы в нашей стране украинцы должны внедрять самостоятельно. Однако премьер в то же время подчеркивал, что к этому процессу можно привлекать иностранных специалистов, имеющих опыт в реформировании, которые смогли бы поделиться этим опытом с украинскими гражданами.