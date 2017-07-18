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Эксперт: Россия «зачистит» свидетелей теракта на Донбассе

Эксперт: Россия «зачистит» свидетелей теракта на Донбассе
Три года назад российские боевики сбили над Донбассом пассажирский самолет на борту которого находилось 298 человек, никому выжить не удалось. Этот случай являлся признаком гибридной войны, которую ведет Россия против Украины. Уже собрано больше, чем нужно доказательств для того, чтобы понять, что самолет был сбит по вине российских военных, которые, возможно, преследовали другие цели, целясь в «Боинг», а вышло наоборот, но тем не менее, сам факт преступления – уже поняли все. Такое мнение в эфире одной из радиостанций высказал юрист-международник Геннадий Друзенко.

По его мнению, не следует надеяться, что российские офицеры ГРУ, российские военнослужащие будут выданы. Есть два варианта: либо Россия пойдет в глухую защиту и будет все отрицать, или, как сообщают журналисты разных СМИ, будут просто «зачищены» свидетели этого теракта.

«Это большая трагедия – одновременно погибло почти 300 человек, но мы видим, что Россия отвергает обвинения и относительно других больших трагедий – Иловайска, штурма Дебальцево, который проводили российские штатные военные. Поэтому нет никаких оснований полагать, что в случае «Боинга» Россия вдруг будет другой Россией», – рассказал эксперт. Он добавил, что сегодня мы видим, что в России действует комплекс – они считают, что все на них посягают, что все пытаются унизить Россию, словно некультурного, невоспитанного, злого, но в то же время сильного мирового хулигана.
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