«Нафтогаз» оказался в первой десятке самых эффективных в мире государственных компаний

«Нафтогаз Украины» попал в первую десятку рейтинга самых эффективных государственных компаний мира, относящихся к отрасли добывающей промышленности.
Как информирует replyua.net со ссылкой на UBR, об этом говорится в докладе исследовательского Института по управлению природными ресурсами. Украинская компания заняла почетное седьмое место, а всего в рейтинге 74 госкомпании из разных стран мира. На эти компании приходится 82 процента мировой добычи нефти и 78 процентов добычи газа. По результатам рейтинга, «Нафтогаз» получил высокую оценку, набрав 76 пунктов из 100 возможных. Это четвертый результат среди госкомпаний нефтегазового сектора и первый - среди госкомпаний в регионе Евразия.
Впрочем, авторы рейтинга все-таки заявили о том, что к «Нафтогазу» еще имеются претензии. К примеру, эксперты настоятельно рекомендуют компании сделать более прозрачной информацию о расходах, которые связаны с исполнением специальных обязанностей. Авторы напомнили руководству компании крупный коррупционный скандал в 2010 году, который был связан с закупками «вышек Бойко».