валюта
СпецтемаДонік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх

«Нафтогаз» оказался в первой десятке самых эффективных в мире государственных компаний

«Нафтогаз» оказался в первой десятке самых эффективных в мире государственных компаний
«Нафтогаз Украины» попал в первую десятку рейтинга самых эффективных государственных компаний мира, относящихся к отрасли добывающей промышленности.

Как информирует replyua.net со ссылкой на UBR, об этом говорится в докладе исследовательского Института по управлению природными ресурсами. Украинская компания заняла почетное седьмое место, а всего в рейтинге 74 госкомпании из разных стран мира. На эти компании приходится 82 процента мировой добычи нефти и 78 процентов добычи газа. По результатам рейтинга, «Нафтогаз» получил высокую оценку, набрав 76 пунктов из 100 возможных. Это четвертый результат среди госкомпаний нефтегазового сектора и первый - среди госкомпаний в регионе Евразия.

Впрочем, авторы рейтинга все-таки заявили о том, что к «Нафтогазу» еще имеются претензии. К примеру, эксперты настоятельно рекомендуют компании сделать более прозрачной информацию о расходах, которые связаны с исполнением специальных обязанностей. Авторы напомнили руководству компании крупный коррупционный скандал в 2010 году, который был связан с закупками «вышек Бойко».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
17 июл 2017
14191

Піонтковський: Путін вже програв війну з Україною, і тому починає Третю Чеченську (відео)

Як повідомляє replyua.net, відомий російський публіцист та політичний аналітик Андрій Піонтковський оцінив наслідки переговорів між президентом РФ Володимиром Путіним та його американським колегою

17 июл 2017
7457

Вместо московских «Глория Джинс» в Украине теперь будут итальянские Vogue

Украинский блогер и политолог Алексей Голобуцкий в своем блоге пишет о том, что Ровенский льнокомбинат заявил, что из Италии ему поставили оборудование для пошива и обработки джинсов. Джинсы будут

17 июл 2017
7431

Политолог: злорадствования русских и сепаратистов в первые минуты после крушения «Боинга» не забудутся никогда

Сегодня ровно три года, как российско-украинская война началась и для Европы. Смерти 85 детей и 213 взрослых внезапно открыли миру глаза на нападение России и оккупацию 7% украинской территории.

Последние новости

Гройсман: 100 лет назад Украине не удалось удержать независимость только по одной причине

Строительство «красной» линии метро в Киеве обойдется в 57 миллионов гривен

Боровой: заявление Захарченко дискредитирует Украину и Россию

«Скорее всего, все-таки выступит», - появилась информация о концерте Depeche Mode в Киеве

ООН: число людей, живущих за чертой бедности, приближается к одному миллиарду

Исследователи назвали причину откалывающихся ледников в Антарктиде

Журналист: Кремль все еще верит в то, что сможет захватить большую часть Украины, а значит с Донбасса уходить не будет

Стало известно, сколько заработала «Барселона» всего за один сезон

Россия делает еще один серьезный вызов НАТО

Блогер: теперь «Малороссия» – это точно кучка бандитов и подонков. Точно не вся Украина. И «малоросс» – это символ бандитизма

Тодоренко собирается «сыграть» сразу три свадьбы

Эксперт: у Захарченко будет очень плачевная судьба, - его обязательно ликвидируют

Блогер: у Захарченко и Тимошенко есть много общего

Адвокат: скоро Крым перестанет быть пригодным для жизни людей

Эксперт: Россия «зачистит» свидетелей теракта на Донбассе

«Нафтогаз» оказался в первой десятке самых эффективных в мире государственных компаний

Россия и Китай договорились о совместных учениях в Балтийском море

Жители Нью-Йорка и других городов США впервые увидели северное сияние

Киселев: после встречи с Путиным Трамп три дня не выходил из дома

Возле Кропивницкого раскопано захоронение радиоактивных отходов

 Новости за день