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Недавно прийнятий закон у ВР запровадять в Україні рабство – нардеп

Недавно прийнятий закон у ВР запровадять в Україні рабство – нардеп
Прийнятий Верховною Радою в першому читанні законопроект №6489, який передбачає пом'якшення санкцій по відношенню до роботодавця за наймання працівників без офіційного оформлення, призведе до тотальної тінізації заробітних плат. Про це в ексклюзивному блозі для «Обозревателя» написав депутат Одеської міської ради Дмитро Співак, передає replyua.net.

На думку політика, віднині роботодавці можуть бути спокійні, оскільки за зарплати в конвертах, їм нічого не загрожує, навіть штрафи. Податки та відрахування до Пенсійного Фонду можна тепер практично офіційно не платити. Співак підкреслив, що за умови прийняття ініціативи, знову почне зростати "діра" в пенсійному фонді.

«Більш того, якщо прибирають штрафи за не оформлення співробітника, то їх не будуть оформляти. А це означає, що скоротяться відрахування, і більшість в майбутньому не зможуть претендувати на гідну пенсію. Все ж очевидно. Немає роботи - немає пенсії. А це відкладене рабство. Також це призведе до ще одного витка інфляції і змусить державу друкувати гроші. А це, в свою чергу, призведе до зростання цін. Ну і хто постраждає при цьому? Олігархи і великі роботодавці? Ні, постраждають, як завжди, звичайні люди» , - підкреслив Співак. Він додав, що роботодавцям і підприємцям, обов'язково потрібно допомагати і створювати пільгові умови, тільки, зовсім іншим шляхом.
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