Нардеп призвал наказать монахов Почаевской лавры, которые молятся за Россию

Представитель парламентской фракции «Народный фронт» Виктор Еленский, также возглавляющий Украинскую ассоциацию религиозной свободы, заявил, что монахи Почаевской лавры уже успели завоевать известность благодаря множеству «мракобесных вещей», передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель». В том числе, парламентарий вспомнил, что совсем недавно монахи данной общины показали, как можно жить «вне мира» и в то же самое время быть полностью причастным к деятельности «русского мира».
Оценивая призывы, прозвучавшие в Почаеве в день памяти царя Николая II, он заметил: «Я считаю, что такая выходка Почаевской лавры ставит их в очень неприятную ситуацию».
С учетом этого народный депутат рассказал о существовании двух «церковных» проектов закона, принятие которых в Верховной Раде столкнулось с колоссальным сопротивлением со стороны Украинской Православной церкви Московского патриархата. «Теми законопроектами предполагается особый контроль со стороны государства и специальный контроль над соблюдением законов Украины – не только о свободе совести. При наличии фактов нарушения законодательства, то, конечно, к Почаевской лавре должны быть применены предусмотренные законом меры», - сказал Еленский.