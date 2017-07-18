Эксперт: благодаря Бальчуну украинцы сидят без работы, зато поляки с новыми миллионными заказами от Украины

Украинский блогер и политический аналитик Тарас Загородний у себя Facebook пишет о том, что в Украине наблюдается странное стечение обстоятельств, как только «Укрзализницу» возглавил поляк-реформатор Бальчун поляки резко стали «выигрывать» тендера. В частности, совсем недавно Польша выиграла тендер на поставку «Киевпасстрансу» 40 трамваев, при том, что в тендере учувствовали две компании – украинско-немецкое предприятие «Электронтранс» и польская PESA Bydgoszcz.
Как пишет блогер, поляки теперь с работой. Украинцы во Львове без работы. Бальчун не только зарабатывает неплохо в Украине, но защищает здесь свои национальные интересы под сказки о том, что в ЕС нет коррупции и «свободный рынок». «ЕС потому и богатый, потому что грабит восторженных туземцев по-черному. Много вопросов у меня и к хваленному «Прозоро»: откуда поляки знали цену львовян так точно? Договорняк?», – написал Тарас Загородний.
Он отмечает, что пришло уже давно время попрощаться с Бальчуном, который просто лоббирует интересы выгодных себе польских предприятий. Блогер напоминает, как Бальчун хотел, чтобы учувствовало в тендере одно из польских предприятий по производству вагонов вместо нашего Крюковского завода в Кременчуге, но тогда победу одержали украинцы. По мнению Загороднего, давно пора приоритет в госзакупкам отдавать нашим производителям как это делают США и меньше слушать всяких неолибералов, которые говорят об обратном и получают зарплату от транснациональных корпораций и западных посольств, которых интересует наш рынок и свои рабочие места.