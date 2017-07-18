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Возле Кропивницкого раскопано захоронение радиоактивных отходов

Возле Кропивницкого раскопано захоронение радиоактивных отходов
Недалеко от Кропивницкого неизвестные раскопали захоронение радиоактивных отходов, и, по оценкам экспертов, речь идет о 1,5 тысячах тонн радиоактивного мусора.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на издание «Гречка», недалеко от глиняного карьера Веселовское месторождение, рядом с одним из населенных пунктов, при помощи экскаваторов неизвестные разрыли землю, после чего вывезли часть опасных отходов в неизвестном направлении. Сейчас излучение на территории могильника превышает допустимую норму в 10 раз (от 30 до 150 мкР/ч). По данному инциденту правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье о порче или загрязнении земли веществами, мусором и другими предметами, которые представляют опасность для здоровья и жизни людей, а также угрожают окружающей среде. Радиоактивный грунт, металл и другие вещи были спрятаны в могильнике около 30 лет назад.

Их вывезли после дезактивации с территории ОГМ СУ-2 треста Кировоградбуд и переулка Краснозвездовский, что в областном центре. Как отмечает издание, под Кропивницким было «захоронено» очень много ламп, содержащих цезий-137 – это вещество используют для гамма-дефектоскопии железобетонных материалов.
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