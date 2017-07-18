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Керівництво «Борисполя» відмовилося розконсервовувати термінали для лоукостерів

Керівництво «Борисполя» відмовилося розконсервовувати термінали для лоукостерів
У фінансовому плані на наступний рік міжнародного аеропорту «Бориспіль» коштів на розконсервацію терміналу F під лоукост не буде передбачено, однак можуть відкрити термінал В. Про це повідомив гендиректор міжнародного аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін, передає replyua.net з посиланням на Укрінформ.

«У нас є чітке розуміння, що на період, поки буде здійснюватись розвиток терміналу D, нам обов'язково потрібна допоміжна взаємодія з одним із заморожених терміналів. В даний час ситуація складається так, що в режимі stand-bу у нас знаходиться термінал В, який відкривається для чартерних і сезонних програм (зокрема, це були хасидські паломники). За декілька днів його можна запустити в роботу. З терміналом F ситуація складніша, тому що при переселенні з F в D звідти була вилучення частина обладнання », - розповів Рябикин. За його словами, на розконсервацію терміналу F піде близько 70-80 млн. грн., але станеться це не в 2018 році.

«У нас є програма, коли протягом 120 днів ми можемо розконсервувати термінал і, відповідно, проінвестувати за ці 120 днів близько 70-80 млн. грн. У цій ситуації ми на 2018 рік поки розконсервацію не плануємо, оскільки у нас є термінал В, готовий до роботи. І якщо буде приріст перевізників, які себе позиціонують в лоукост-сегменті, тоді вже в наступному році ми будемо планувати внесення коштів на його розконсервацію, але вже не 2018 році», - підсумував він.
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