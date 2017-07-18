«Укроборонпром» увеличил экспорт вооружения на 25 процентов

«Укроборонпром», государственный концерн Украины, в прошлом году увеличил экспорт вооружений ровно на 25 процентов. Как передает replyua.net со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал Артур Херувимов, заместитель генерального директора по развитию концерна, во время конференции с журналистами в Херсонской областной администрации.
Херувимов подчеркнул, что в минувшем году концерн «Укроборонпром» нарастил экспорт вооружения ровно на 25 процентов, и в денежном эквиваленте он достиг 770 миллионов долларов, а в 2015 году составлял только 570 миллионов. По его словам, такой результат достигнут благодаря системному сотрудничеству, системной работе на международных рынках с нашими международными партнерами.
Напомним, что государственный концерн производит различные виды оружия и боевых машин. Ранее Петр Порошенко заявлял о том, что армия Украины вошла в рейтинг самых эффективных в мире – на военные цели выделяется большая часть бюджета, также армия получает новое оружие от отечественных производителей.