У Херсонській області боєць АТО повісився після сповіді у священика-сепаратиста

У Херсонській області в селі Громівка боєць АТО покінчив життя самогубством після сповіді у місцевого священика. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила журналістка Любов Лагутенко, передає replyua.net. За її словами, військовий був контужений і пішов до церкви з надією отримати там втіху. Однак після сповіді у священика він прийшов і повісився. «Можна тільки здогадуватися, що порадив йому провокатор з хрестом», - написала вона. За словами журналістки, після цього пастир зажадав, щоб учасника АТО не ховали на сільському кладовищі.
«Хоча до сих пір не звертав увагу на самогубців - де хотіли, там ховали. Тут скоріше за все політика - залякати селян, аби вони не йшли захищати свою землю», - вважає Лагутенко.
Настоятель Свято-Покровського храму Херсонської єпархії УПЦ КП Сергій Чудинович підтвердив, що могила дійсно демонстративно знаходиться на краю кладовища. При цьому він підкреслює, що місцеві жителі зовсім не поділяють позицію «місцевого агента Російської православної церкви в Україні». «Говорив з сільським головою. Він визнав, що в 2014 році цей батюшка, отець Олександр Павлик, здійснював антидержавну діяльність висловлюючись як сепаратист і його приїжджало сповідувати СБУ ... Але, мовляв, з того часу нічого такого не говорить », - написав Чудинович.