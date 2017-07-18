Президентський візит до Грузії відтерміновувався через Саакашвілі, – політолог

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Вперше за три роки президент України Петро Порошенко з офіційним триденним візитом у Грузії. Як зазначив в ефірі 112 каналу український політолог Віктор Уколов, візит Порошенка до Грузії міг відбутися і раніше, але відтерміновувався тому що головою Одеської ОДА був Михайло Саакашвілі, на якого в Грузії заведено три кримінальні справи і можливо було недоречно їхати президенту до Грузії саме з державним візитом.За словами Віктора Уколова, Україну і Грузію пов’язує багато спільного, зокрема протидія спільному ворогу Росії, яка в 2008 році напала на Грузію, а зараз веде війну з Україною. Політолог зазначив, що українцям є чому повчитися у Грузії, наприклад досвіду їхнього спілкування із окупованими територіями. Всі ми знаємо, що Грузія не визнає Абхазію як незалежну державу, але тим не менше Грузія продає електроенергію Інгурської ГЕС Абхазії, бо визнає, що там є її громадяни.«Більше того цікаве питання стосовно безвізу. Той, хто немає біометричного грузинського паспорту не може виїхати за кордон, тому грузини заохочують отримувати грузинський паспорт мешканців Абхазії для того, щоб вони теж могли безперешкодно виїжджати за кордон, тим самим вони втягують абхазів у Грузію на особистому рівні. Так само відбувається і в Україні, де не мало кримчан сьогодні не проти отримати українські паспорти», – розповів Віктор Уколов.