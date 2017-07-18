Замміністра: Для звільнення Донбасу політичним шляхом відсутня політична воля

На сьогоднішній день українська влада не готова звільняти Донбас військовим шляхом - після килимових бомбардувань і важких боїв загине занадто багато наших хлопців. Як інформує replyua.net, про це в ефірі «112 Україна» заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак.
За словами високопосадовця, він погоджується, що серед представників чинної влади відсутня політична воля для того, щоб військовим шляхом почати звільняти Донецьку область. «Коли людина розповідає, що таке військовий шлях, вона, мабуть, не розуміє, що килимове бомбардування - це і є військовий шлях. Я не знаю, скільки ляже наших хлопців, якщо ми підемо звільняти Донбас. Зараз, в цій ситуації, я не знаю. Скільки ви хочете пожертвувати? 10 тисяч? 50 тисяч?», - заявив він.
Гримчак зазначив, що в разі оголошення війни Росії «війна повинна завершитися парадом на Червоній площі або нашими людьми, які будуть сидіти в горах і знову програвати війну». «Такі у нас вже були в 18-му році. «Ура! Ми кращі! Всіх переможемо!». Що трапилося з нашою державою? Її не стало! А потім прийшов Голодомор, знищення інтелігенції, і скільки разів після цього ми намагалися створити державу? Тому на сьогодні у нас немає політичної волі, ні. Я вам чесно кажу, не хочу, щоб наші військові гинули десятками тисяч. Ви думаєте, це буде весела прогулянка? Не буде. Це серйозні бойові дії», - підкреслив він.