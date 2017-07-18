Після завершення Sea Breeze Україна отримає від США патрульні катери Islands

Рішення про передачу Військово-морським силам України американських військових патрульних катерів Islands після навчань Sea Breeze 2017 фактично прийнято. Про це в ефірі «Крим.Реаліі» сказав контр-адмірал ВМС України Андрій Тарасов, передає replyua.net. «Переговори перейшли на більш низький рівень, фактично рішення про передачу прийнято, і обговорюються деталі. Сподіваюся, що цей процес буде досить швидким, і ми ці катери отримаємо», - сказав Тарасов. За його словами, Росія користується нагодою, коли поруч є сучасні кораблі країн НАТО, щоб відпрацьовувати на них агресивні дії.
«Військовослужбовці Російської Федерації це роблять не тільки в інтересах підготовки своїх сил, але і з метою проведення можливих провокацій. Ми до цих провокацій готові, і навчання будуть проведені за планом, незважаючи на дії Чорноморського флоту Росії», - зазначив контр-адмірал.
Відзначимо, що в минулу п'ятницю, 14 липня, в Миколаєві провели медіа-день військової авіації в рамках міжнародних навчань Sea Breeze-2017. Військові продемонстрували літальні апарати, завдяки яким виконують поставлені завдання. Під час навчань військові продемонстрували тактичні проходи авіації на прикладах «Р-8 Poseidon», «Мі-14» і «Ан-26», імітацію нанесення удару «Мі-24», десантування морських піхотинців і рятувальної парашутно-десантної групи з «Ан -2», і багато іншого.