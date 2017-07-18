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Триста людей застрягли на острові біля Скадовська: майже добу тривала евакуація

Триста людей застрягли на острові біля Скадовська: майже добу тривала евакуація
На острові-заповіднику Джарилгач недалеко від міста Скадовськ Херсонської області 17 липня близько 300 людей опинилися відрізаними від материка. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на «Думську». Відомо, що через сильний вітер рівень води в затоці значно знизився і прогулянкові катери ОМ-103 і ОМ-104, які повинні були забрати людей, сіли на мілину.

Прикордонна охорона і патрульно-рятувальна служба намагалися перевезти людей до настання темряви. Катер - «Анна-2», який перевозив відпочиваючих на острів, просто зламався і не прийшов ввечері до маяка. Рятувальний катер ПРК-5 працював на місці подій і в першу чергу евакуював пасажирів з дітьми, але він міг взяти за один рейс не більше 8-10 чоловік. Як розповіла «Громадському радіо» туристка Наталія Макієнко, яка перебувала на місці події, люди сиділи на теплоході біля острова.

«Всіх людей завантажили в один теплохід, який відразу ж сів на дно. Ми на ньому сидимо. Нам не пропонують ні безкоштовної води, ні печива для дітей. Але бар працює. У нас залишилися гроші лише на таксі, ми собі нічого з бару дозволити не можемо. Медпрацівників немає. На палубі дитина з температурою », - описала вона ситуацію. За словами жінки, на палубі перебувають мами з дітьми від одного року і літні люди. НК вечора на морі піднявся вітер і почався шторм. До 2 години ночі 18 липня всіх людей, які застрягли на острові, евакуювали.
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