Главарей «Л/ДНР» ликвидируют сразу после начала решения конфликта на Донбассе

Ликвидация самопровозглашенных лидеров «Л/ДНР» произойдет сразу после того, как будет начато решение военного конфликта на Донбассе. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Обозореватель», соответствующая точка зрения была озвучена военным экспертом Олегом Ждановым. Он утверждает, что в качестве охранников Александра Захарченко и Игоря Плотницкого сопровождают лица, способны в наиболее ответственный момент сделать неправильный шаг в сторону.
«С моей точки зрения, Захарченко следует готовиться к очень плачевной судьбе, так как сразу после реального начала решения конфликта он будет ликвидирован. Ему очень много известно. Такая же судьба постигнет всех полевых командиров. Он так далеко зашел, что кроме ликвидации ему ничего иного не остается», - уверен Жданов.
Кроме того, военный эксперт считает, что ликвидация главарей террористов самопровозглашенных республик может произойти быстрее благодаря действиям французского президента Эммануэля Макрона, со стороны которого будут приложены все усилия для решения кризиса на Донбассе. И сразу после начала этого процесса необходимо будет провести зачистку всех концов и ликвидировать все неопровержимые доказательства.