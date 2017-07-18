НАБУ зацікавилося багатотисячними преміями керівниці НАЗК Корчак

Детективи Національного антикорупційного бюро зацікавилися інформацією про вручення керівництву Національного агентства з питань запобігання корупції багатотисячних премій в минулому році, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Зокрема, стало відомо що старший детектив НАБУ Цивінський направив до Кабінету міністрів відповідний запит. В документі представник НАБУ просить урядовців надати інформацію та копію документів, які стосуються дозволів на вручення премій голові та членам НАЗК. У запиті зазначається, що детективи НАБУ, проводячи аналітичну роботу, зокрема, займаючись моніторингом ЗМІ, виявили відомості про премію,що було нараховано та виплачено без жодних законних для того підстав очільниці НАЗК Наталії Корчак та іншим членам відомства.
Варто нагадати, в квітні цього ж року Наталя Корчак сама ж зізналась, що в 2016 році вона та інші члени Національного агентства з питань запобігання корупції тричі отримували премії – в серпні, жовтні та листопаді. Зокрема, Корчак заявляла про премію розміром 200 тисяч гривень.