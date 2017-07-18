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У НАБУ розслідують 61 справу, фігурантами яких є народні депутати та судді

У НАБУ розслідують 61 справу, фігурантами яких є народні депутати та судді
Фахівці Національного антикорупційного бюро розпочали 61 кримінальне провадження після аналізу електронних декларацій посадовців за минулий рік, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Таку відповідь надало представництво НАБУ на запит журналістів. Відомо, що більше половини справ розпочаті за фактом незаконного збагачення держслужбовців, 19 проваджень стосуються внесення до електронної декларації недостовірної інформації про власні статки, а ще п’ять чиновників фігурують як потенційні порушники за двома ознаками відразу. Як доповіли журналістам у Національному антикорупційному бюро, найбільша група фігурантів справ це саме службовці судової гілки влади – 17 осіб. На одну особу відстають нардепи. Серед них примітили 16 потенційних порушників.

Також 12 кримінальних проваджень стосуються очільників центральних органів виконавчої гілки влади, ще 6 справ розпочато проти службовців центральних органів виконавчої влади, ще двоє – стосовно співробітників правоохоронних органів та прокуратури. Крім того, серед фігурантів розслідувань НАБУ присутні співробітники Служби безпеки України, голова однієї з районних державних адміністрацій, заступник голови обласної ради та заступник міністра.
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