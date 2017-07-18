Польська компанія постачатиме Києву трамваї

Польська компанія перемогла в конкурсі на постачання низькопідлогових трамваїв, які працюватимуть в українській столиці, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Перемога в тендері дісталася польській компанії PESA Bydgoszcz. Вона змогла обійти спільне підприємство українців та німців «Електронтранс». Компанія з Польщі погодилася на торги, в результаті яких українська сторона заявила, що вона закупить трамваї на загальну суму в 1,813 млрд гривень. Передбачено, що з Польщі до України прибудуть 40 трамваїв і вартість одного сягатиме понад 45 млн гривень. Зауважимо, що це вже не перша угода польської компанії PESA Bydgoszcz з Україною. В грудні 2016 року поляки відправили до Києва чотири низько підлогові трамваї, завершивши виконання контракту з Київпастрансом, яким передбачалося поставити до Києва 10 трамваїв.
Варто нагадати, в червні в Києві відбувся парад трамваїв, на якому був присутній також і міський голова столиці Віталій Кличко. Тоді очільник Києва заявив, що столична влада планує відновити виробництво трамваїв, аби таким чином сприяти підвищенню інвестицій до столиці та створювати нові робочі місця.