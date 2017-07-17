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Посольство України направило ноту протесту до МЗС Білорусі

Посольство України направило ноту протесту до МЗС Білорусі
Українське дипломатичне представництво на території Білорусі надіслало ноту протесту білоруському Міністерстві закордонних справ в зв’язку з тим, що на території країни можуть влаштувати показ фільму російський пропагандистів «Крим», інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Причиною звернутися до зовнішньополітичного відомства Білорусі, став показ трейлеру російського фільму в білоруських кінотеатрах. У ролику фільму зазначається, що «ця драма базується на справжніх подіях на тлі кримської весни в 2014 році та факту повернення півострова до рідної гавані». Також у трейлері повідомляється, що прем’єра пропагандистського фільму має відбутися в середині вересня. Кінострічку зняли за кошти урядової інституції Російської Федерації – Фонду кіно. Працював над нею в якості режисера російський телеведучий Олексій Піманов. Основа сюжету базується на романтичній історії кохання під час анексії Кримського півострова Російською Федерацією в 2014 році.

Варто відмітити, що Андрій Разжавайкін, який є першим заступником гендиректора мінського підприємства Кіновідеопрокат, запевнив, що цей російський фільм не будуть демонструвати на великих екранах країни.
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