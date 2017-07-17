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Владимир Гройсман придумал, как вернуть в Украину Ryanair и гарантировать украинцам дешевые перелеты

Владимир Гройсман придумал, как вернуть в Украину Ryanair и гарантировать украинцам дешевые перелеты
Известный израильский политический обозреватель Соломон Манн у себя в Facebook пишет о том, что, несмотря на множество проблем, с которыми сталкивается действующее украинское правительство, премьеру Владимиру Гройсману удается позитивно решать множество проблем. Вопрос ухода Ryanair с украинского рынка крайне неприятен для пассажиров и не способствует демонополизации украинского авиарынка. Ставя на первое место интересы простых украинских пассажиров Гройсман все таки нашел выходи, что ирландский лоукостер таки начал работать с Украиной.

«Как и во многих других странах, для лоукостеров будет теперь выделен отдельный аэропорт в Киеве. Им станет аэропорт Антонов (Гостомель). Конечно, понадобиться инфраструктура – ее премьер надеется организовать в течение года. Так что Ryanair по всей видимости в Украине останется и порадует туристов низкими ценами», – написал Соломон Манн.

По его мнению, приход в Украину Ryanair добавит проблем «Укрзализнице» и ее главе Бальчуну, которому придется искать новые способы, как заинтересовать пассажиров пользоваться железнодорожным транспортом, а не воздушным. К примеру, двухсуточный поезд в Прагу будет продолжать стоить более 100 долларов, в то время как двухчасовой полет обойдется украинскому пассажиру в 30-40.
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