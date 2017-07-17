В Україні видобули найбільший за останні 5 років обсяг газу

Українська компанія «Укргазвидобування» у період з 12 по 16 липня поточного року досягла максимального за 5 років добового показника видобутку газу - майже 42 мільйони кубометрів. Як інформує replyua.net, про це повідомляє прес-служба компанії на своїй сторінці в Facebook. «З 12 липня 2017 року «Укргазвидобування» перетнула позначку 42 млн. кубометрів добового видобутку природного газу, що є максимальним значенням за останні 5 років», - йдеться в повідомленні.
Середня добова видобуток газу за 12-16 липня склала 42,1 млн. кубометрів, це на 7,5% (2,9 млн. куб.м) більше фактичних показників аналогічного періоду 2016 року. У компанії також підкреслили, що одним з ключових газодобувних регіонів України на сьогоднішній день є Полтавська область.
«Однак за останні два роки« Укргазвидобування »не отримала жодного узгодження спецдозволу на користування надрами від Полтавської облради. Але Стратегію «20/20» ніхто не відміняв», - відзначають в компанії. Відзначимо, що в березні поточного року в Харківській області «Укргазвидобування» запустила нову свердловину з дебітом понад 1 млн кубометрів газу на добу.