Тука: найоптимальніший варіант для всього світу – це припинення існування Росії

Георгій Тука, який обіймає посаду заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій, озвучив сценарій повернення Донбасу, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Зокрема, урядовець заявив в інтерв’ю журналістам, що він не є прихильником виключно військового способу повернення Донбасу під керівництво української влади. Тука різко зазначив, що «необхідно виймати голову з піску» і погодитися, що українська армія не настільки потужна, щоб вступати в протистояння з регулярною армією Російської Федерації. Заступник керівник МінТОТ наголосив, що нині проти України не діє російська авіація та ракетні види озброєнь, тому в разі застосування таких видів озброєння є сумніви що українські сили зможуть дати повноцінну відсіч, хоча «українські солдати і воюють нині самовіданно та героїчно». Тому Тука підкреслив, що Україна потребує великих фінансових ресурсів для підготовки власної армії.
Водночас урядовець відмітив, що вважає дієвим шляхом повернення окупованих РФ територій завдяки зовнішньому впливу на Москву – санкціям міжнародної спільноти. Крім того, Георгій Тука заявив, що найкращим вирішенням напруженої ситуації не тільки для України, а й для всього світу, було б припинення існування Росії як держави у тому вигляді, якою вона є сьогодні.