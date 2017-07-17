Дії УПЦ МП під час похорону бійця АТО у Львівській області спровокували скандал

У місті Жовква Львівської області під час похорону загиблого в зоні антитерористичної операції військового Володимира Турчина стався неприємний випадок, який переріс в суспільний конфлікт. Як інформує replyua.net з посиланням на видання «Форпост», під час похоронної процесії церква святих апостолів. Петра і Павла, яка належить Українській православній церкві Московського патріархату, не відчинила свої ворота і не провела дзвоном загиблого на Донбасі військовослужбовця в останню путь.
Своє обурення з цього приводу люди жорстко висловлюють на сторінках спільноти міста. Частина людей пропонує спалити храм або вигнати його настоятеля, інші хочуть зібрати загальноміське віче, щоб обговорити це питання і прийняти зважене рішення.
Після цього керуючий Львівською єпархією УПЦ МП, єпископ Львівський і Галицький Філарет попросив вибачення у рідних, військових побратимів загиблого Володимира Турчина і у громади міста від себе, настоятеля храму святих апостолів Петра і Павла протоієрея Стефана Хомина і всіх прихожан. Він також підкреслив, що громада храму неодноразово допомагала Збройним силам України.