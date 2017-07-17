Внаслідок вибуху в Одесі загинув підліток, є поранені

В одному з житлових будинків в Малиновському районі Одеси стався вибух. Як інформує replyua.net, про це повідомляє Таймер з посиланням на прес-службу патрульної поліції. За даними поліції, вибух стався близько півдня. Спрацювала граната РГД-5. В результаті вибуху загинув 16-річний юнак, двоє його товаришів отримали поранення і госпіталізовані.
За фактом вибуху прес-секретар управління Нацполіціі в Одеській області Любов Гордієвська повідомила, що діти, ймовірно, знайшли гранату в гаражі і принесли її додому. Ця версія перевіряється. «В результаті вибуху підлітку відірвало руку. На місце події відразу виїхали слідчо-оперативна група, фахівці вибухотехніки, медики. На жаль, на момент прибуття дитина померла. Його рідний брат і товариш, які отримали осколкові поранення, були госпіталізовані», - повідомила Гордієвська.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України. Проводиться перевірка. За інформацією поліції, гранату загиблому підлітку подарував його знайомий.