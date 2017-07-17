У Кабміні поділилися планами на осучаснення пенсій

Процес осучаснення пенсійних виплат, що має розпочатися з 1 жовтня поточного року, триватиме до 2021 року. Про це заявив очільник міністерства соцполітики Андрій Рева, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Як зауважив урядовець, саме тоді почнеться процес індексації пенсії, який відповідатиме показникам інфляції, що збільшуються, та зростанню рівню середньої заробітної плати. Журналісти також поцікавилися у Реви, чи відповідає дійсності інформація про те, що на анонсоване з жовтні осучаснення пенсій грошей немає.
Профільний міністр розповів, що в минулому році було знижене ставку єдиного соціального внеску на 40% з розрахунком, що це сприятиме підвищенню зарплат і відповідно збільшенню відрахувань до Пенсійного фонду. При цьому дефіцит Пенсійного фонду збільшився з 80 мільярдів гривень до 145 мільярдів гривень. Однак уряд пішов іншим шляхом й збільшив рівень мінімальної заробітної плати і вже нині є 17 мільярдів гривень з 15 мільярдів гривень необхідних на осучаснення. Рева наголосив, що таким чином вдалося прийти до конкретної детінізації і саме це є запорукою того, щоб життя громадян України стало заможнішим.