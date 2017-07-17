валюта
СпецтемаСуркисы превратили когда-то великий клуб и гордость Украины в помойку, – блогер

Під Києвом знову горіла нафтобаза

Під Києвом знову горіла нафтобаза
Сьогодні, 17 липня, на території колишньої нафтобази «БРСМ» неподалік села Крячки Васильківського району, що на Київщині, знову трапилося загоряння, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Як повідомили представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, на території колишньої нафтобази о 16:14 загорілися залишки пально-мастильних матеріалів в той момент, коли спеціалісти проводили газозварювальні роботи з демонтажу резервуарів. Загалом займання охопило територію площею 50 квадратних метрів в зруйнованій ємності об’ємом 900 кубічних метрів. На щастя, після 17 години пожежу вдалося ліквідувати. До рятувальної операції долучили 18 фахівців та 4 одиниці техніки.

Варто нагадати, на території цієї ж нафтобази неподалік міста Васильків два роки тому трапилася масштабна пожежа. Через недотримання норм та правил пожежної безпеки, 8 червня сталося загоряння, яке призвело до поширення вогню на території всієї нафтобази. Ліквідація загоряння тривала до 17 червня. Тоді довколишні райони вкрило густим та їдким димом, а спеціалісти били на сполох через загрозу для екології регіону. Як повідомляють офіційні дані, в результаті пожежі загинули 5 осіб і ще 15 постраждали.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: у нашому майбутньому немає місця для Росії

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
17 июл 2017
7501

Борис Акунин: «реликвия», которой убили Романовых, раскрыла всю суть жестокости большевиков

Сегодняшняя дата специфическая для России, которая привыкла убивать и грабить, 99 лет назад в этот день большевики убили Романовых, их личного доктора и трех слуг, которые не захотели покинуть

16 июл 2017
7246

Кримський Бандерівець: севастопольці шоковані ініціативою Поклонської

Як нагадує replyua.net, ситуація в окупованому Криму не настільки райдужна, як про те розповідають у місцевих та російських новинах. Для того, щоб якось відволікти населення, член Державної думи від

17 июл 2017
5849

Ученые: после вспышки на Солнце на Земле начнутся серьезные катаклизмы

16 июля на Солнце произошла мощная коронарная вспышка, и исследователи отметили, что она была самой сильной за продолжительное время. Как передает replyua.net, специалисты американского космического

Последние новости

Явлинский: прошло уже три года, а они все еще продолжают врать и упираться

Власти ОАЭ опровергли причастность к кибератакам на серверы Катара

Американці залишать подарунки для ЗСУ після Sea Breese-2017

Під Києвом знову горіла нафтобаза

Власти Турции внесли четыре тысяч граждан РФ в «черный список»

Исследователи зафиксировали необычные сигналы из космоса

Експерт: на наших очах відбувається унікальний процес

Советских памятников не будет, - Дуда подписал закон о декоммунизации

Нардепи пропонують штрафувати за розкидання сміття

Бабченко поделился «пьяной» фотографией с Вакарчуком

В 2018 году начнется строительство новых станций метро в Киеве

Лавров: теперь американцы действуют по принципу «Что мое, то мое, что твое, то поделим»

Данія навчатиме, як боротися з російською дезінформацією

Рябинский рассказал о матче-реванше между Джошуа и Кличко

Польский адвокат: Украинцы! Я не против Бандеры, но разве вы сами не замечаете всех этих противоречий?

Дипломат: MH17 – это приговор путинской России

ЄС закликає Україну створити окремий судовий орган для боротьби з корупцією

Блогер: жадібність Кобзона б’є всі рекорди

Вместо московских «Глория Джинс» в Украине теперь будут итальянские Vogue

Піонтковський: Путін вже програв війну з Україною, і тому починає Третю Чеченську (відео)

 Новости за день