Нардепи пропонують штрафувати за розкидання сміття

До Верховної Ради внесли проект закону, який передбачає накладання штрафу на тих осіб, які викидають відходи у неналежних для цього місцях, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідний законопроект внесли до парламенту за реєстраційним номером 6730. Прес-служба політичної сили «Блок Петра Порошенка» зазначила, що відповідна законодавча ініціатива передбачає встановлення адміністративної відповідальності за викидання будь-яких відходів не в урни, контейнери чи інші спеціалізовані ємності для збирання, утилізації чи переробки відходів. В разі недотримання норм цього закону, порушників пропонують карати гривнею. Зокрема, при першому подібному правопорушенні накладається штраф розміром 20-50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а в повторному випадку – 50-100 неоподатковуваних мінімумів доходів.
Як зазначила Ірина Геращенко, яка є одним із співавторів законопроекту, цей проект закону має допомогти боротися за європейську та чисту Україну. Наступним кроком, за її словами, має стати запровадження відповідальності представників місцевої влади за те, що в громадських місцях відсутні сміттєві контейнери, а також не вивозяться своєчасно контейнери.