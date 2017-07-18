Украинцы постепенно отказываются от кредитования

Граждане Украины умерили свои аппетиты – за последнее время в стране уменьшилось количество выдаваемых кредитов. Как передает replyua.net со ссылкой на Payspace, число украинцев, обращающихся в банки за кредитами, сокращается с каждым годом.
К примеру, в 2014 году доля украинцев, взявших кредит, достигала 13,5 процентов, годом позже их было уже 10,6 процентов, а в прошлом году цифра упала до 8,8 процентов. Деньги взаймы большинство клиентов берет для оплаты ежедневных расходов, приобретения бытовой техники и электроники. Сумма кредита в среднем составила 10,7 тысяч гривен, а средняя сумма текущей задолженности — 6 тысяч гривен. Кредиты чаще всего выдаются без залога имущества и сроком на 3 года. Согласно результатам недавно проведенного в стране опроса, украинцы, попавшие в финансовую зависимость от кредитов, очень негативно воспринимают эту ситуацию.
Около 36 процентов из них экономят даже на еде, чтобы выплатить долг, 16 процентов уже имеют задолженность по выплате кредитов, и только 9 процентов из тех, кто взял кредит, отметили, что расплачиваются вовремя и не имеют никаких проблем с погашением кредитов.