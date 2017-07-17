Вместо московских «Глория Джинс» в Украине теперь будут итальянские Vogue

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Украинский блогер и политолог Алексей Голобуцкий в своем блоге пишет о том, что Ровенский льнокомбинат заявил, что из Италии ему поставили оборудование для пошива и обработки джинсов. Джинсы будут шить украинского дизайнера – одобренные Vogue как модный тренд. Оборудование смонтируют в кратчайшие сроки, после чего запустят производство, а в воскресенье на этот раз в СкайМолле московские «Глория Джинс» побили украинских активистов, напоминающих покупателям, что нехорошо финансировать врага и убийцу.По словам политолога, выходит, что Ровенский льнокомбинат подоспел очень вовремя. Теперь главное – чтобы СБУ и остальные госструктуры успели ко времени запуска первой ровенской коллекции выдавить «Глория Джинс» со всеми их скидками и магазинами, из украинского бизнеса как пособников террористов.«Вообще – потрясающая синхронность! Ведь любители «русского мира» так любят упрекать патриотов по любому поводу: «Вы свое предложите качеством лучше, а не запрещайте российское!». А тут практически одновременно! В общем, ждем волынских джинсов и мотивируем СБУ к быстрой и эффективной работе с пособниками террористов!», – резюмировал Голобуцкий.