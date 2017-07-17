Уряд пропонує віддати аеропорт Гостомель лоукостам

Керівник Кабінету міністрів Володимир Гройсман пропонує зробити аеропорт Гостомель базою для лоукостів, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Відомо, що нині Гостомель використовують в якості бази для літаків державного підприємства «Антонов» та авіакомпанії «Авіалінії Антонова». Прем’єр-міністр України вважає, що для того, щоб на український ринок виходили нові авіаперевізники, перш за все лоукости, необхідно докласти якомога більше зусиль для інтенсивного розвитку як міжнародних, так і регіональних українських аеропортів. При цьому Гройсман додав, що Кабмін наполягає на тому, аби правила та умови залучення нових авіакомпаній на ринок України були однаковими для всіх.
Зокрема, прем’єр зауважив, що шлях залучення нових авіаперевізників до найбільшого в Україні міжнародного аеропорту Бориспіль зрозумілий, однак в столиці є ще два летовища – Жуляни та Гостомель – які теж потребують розвитку. В зв’язку з цим прем’єр запропонував документацію по проекту розвитку аеропорту Гостомель, де вказано вартість усіх необхідних робіт.