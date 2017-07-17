Представники САП будуть вимагати в суді, щоб на Розенблата та Полякова вдягли браслети

Представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проситимуть, аби Солом’янський районний суд Києва виніс рішення про обрання запобіжного заходу для народних депутатів Максима Полякова та Борислава Розенблата як призначення застави та зобов’язання віддати правоохоронним органам документи для виїзду за кордон, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Таку інформацію озвучив очільник САП Назар Холодницький. Крім того, за його словами, прокурори будуть просити суд, аби Розенблата та Полякова зобов’язали носити спеціальні браслети, які надаватимуть змогу контролювати пересування політиків.
Також Холодницький спростував попередньо поширену у ЗМІ інформацію про те, що САП буде вимагати арештувати нардепів. Керівник САП зауважив, що це наразі неможливо через те, що парламент не підтримав це рішення під час голосування за арешт Розенблата та Полякова. Відомо, що засідання у так званій бурштинній справі політиків має відбутися упродовж 17-21 липня в Солом’янському районному суді столиці, однак точний час засідання суду, не визначено й досі.