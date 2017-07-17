Порошенко назвав проведення Sea Breeze 2017 гідною відповіддю на гібридну війну

Президент України Петро Порошенко назвав україно-американські військові навчання Seа Breeze 2017 відповіддю ідеологам, організаторам та спонсорам гібридних воєн. Як передає replyua.net, про це президент заявив під час робочого візиту до Одеси, де він ознайомився з ходом навчань, повідомляє його прес-служба.
Глава держави підкреслив, що з року в рік ці навчання в умовах максимально наближених до бойових підвищують взаємну сумісність, навчання і злагодженість багатонаціональних підрозділів.
«Кожного разу це - вдосконалення роботи штабу багатонаціональної тактичної групи в плануванні дій по стандартам Північноатлантичного альянсу. Але саме цього року участь української сторони суттєво збільшилася в плануванні дій. Ці спільні навчання - наша відповідь ідеологам, організаторам та спонсорам гібридних воєн », - сказав Петро Порошенко. Також український лідер підкреслив, що спільна підготовка свідчить про єдність і готовність разом захистити світ і цінності, які поділяє трансатлантичне співтовариство - демократію і свободу, верховенство закону і прав людини, територіальну цілісність і непорушність кордонів.