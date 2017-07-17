Гройсман визначився із новим аеропортом для Ryanair у Києві

Глава українського уряду Володимир Гройсман заявив, що наразі є актуальним питання розвитку аеропорту «Гостомель» неподалік від Києва, аби там створити базу для лоукост-перевізників. Про це інформує replyua.net з посиланням на прес-службу прем’єр-міністра. Зокрема, сьогодні Володимир Гройсман заявив, що Кабмін виступає за встановлення єдиних правил для залучення авіаційних компаній, зокрема лоукостів. «У нашій країні є різні види аеропортів та аеропортові термінали. Через це нам потрібно розробити нову програму та нові правила для залучення перевізників», - наголосив прем’єр.
Крім того, Володимир Гройсман висловив переконання, що завдяки розвитку аеропорту «Гостомель», який нині виконує роль бази для літаків державного підприємства «Антонов», це летовище може стати основним аеропортом для лоукостів - в тому числі ірландського лоукост-перевізника «Ryanair».
«Зараз нам потрібно прийняти рішення, завдяки якому ми зможемо вирішити відразу кілька питань, серед яких - скасування тих чи інших монополій в «Борисполі», залучення нових авіаперевізників і зменшення вартості квитків для наших пасажирів», - сказав прем'єр.